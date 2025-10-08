Εκλογές ζητά η Λεπέν: Ψηφίζω κατά των πάντων - Θα μπλοκάρω τις ενέργειες κάθε νέας κυβέρνησης

Η Μαρίν Λεπέν, διεμήνυσε την Τετάρτη ότι θα μπλοκάρει κάθε νομοθετική ενέργεια οποιασδήποτε νέας κυβέρνησης σχηματιστεί.

«Ψηφίζω κατά των πάντων», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή της προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να «εξετάσει σοβαρά» τη διάλυση του κοινοβουλίου και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών ή «ακόμα και την παραίτησή του».

«Αρκετά συνεχίστηκε το αστείο. Φτάνει πια: η κυβέρνηση παρακάμπτει τους θεσμούς, περιφρονεί την Πέμπτη Δημοκρατία και περνάει τους Γάλλους για ηλίθιους. Ήρθε η ώρα να σφυρίξουμε για να τελειώσει το διάλειμμα», τόνισε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό της στο X.

Je censure tout. La plaisanterie a assez duré.



Trop, c’est trop : le pouvoir contourne les institutions, méprise la Ve République et prend les Français pour des idiots.



Il est temps de siffler la fin de la récréation. pic.twitter.com/vJZQBlSYdm — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 8, 2025

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Γαλλίας, η συνάντηση του υπό παραίτηση πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί με την ηγεσία του γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος.

Ο Γραμματέας του κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε προς τους δημοσιογράφους, μετά την συνάντηση, ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που για τους σοσιαλιστές είναι μείζονος σημασίας ζήτημα.

Επανέλαβε ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα επιθυμεί τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης της Αριστεράς που θα έχει και την ευθύνη για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.