Έκκληση από τον ΟΗΕ για συγκέντρωση 80 εκ. δολαρίων για τους πρόσφυγες στο Ιράν

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση πόρων προκειμένου να χρηματοδοτήσει με 80 εκατομμύρια δολάρια αρκετές από τις υπηρεσίες του ώστε να ανταποκριθεί στις «επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες» των περίπου δύο εκατομμυρίων προσφύγων και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν στο Ιράν.

Το Ιράν είναι η χώρα που δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο και έχει σημαντικό πληθυσμό μεταναστών, μεταξύ των οποίων εκατομμύρια Αφγανοί (4,5 εκατομμύρια σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές) και εκατοντάδες χιλιάδες Ιρακινοί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης οδηγεί τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στο Ιράν σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι αντιμέτωποι με προκλήσεις ασφαλείας, την απώλεια θέσεων εργασίας, την ψυχική αναστάτωση και με επείγουσες ανάγκες στη στέγαση», τόνισε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (HCR) Μπαμπάρ Μπαλόχ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

«Οι συνάδελφοί μας στον ανθρωπιστικό τομέα, υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, επεξεργάζονται ένα διυπηρεσιακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων για τους πρόσφυγες, για να στηρίξουν 1,8 εκατομμύριο πρόσφυγες (εκ των οποίων Αφγανοί που έχουν λάβει άλλο καθεστώς) και ένα εκατομμύριο ανθρώπους από γενναιόδωρες ιρανικές κοινότητες που τους φιλοξενούν, οι οποίοι επηρεάστηκαν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Η έκκληση αυτή στοχεύει, σύμφωνα με την HCR, στην επείγουσα συγκέντρωση 80 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση «άμεσων ανθρωπιστικών αναγκών από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2026»..

«Η σύγκρουση επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τα εθνικά κοινωνικά συστήματα και οι ανάγκες προστασίας αυξάνονται ραγδαία», προειδοποίησε επίσης ο εκπρόσωπος της HCR.

«Ας μην ξεχνάμε ότι στο Ιράν, οι περισσότεροι Αφγανοί πρόσφυγες ζουν στο κέντρο των πόλεων και ότι όλοι επηρεάζονται. Λαμβάνουμε χιλιάδες απεγνωσμένες κλήσεις καθημερινά από Αφγανούς που ζητούν τη βοήθεια και την υποστήριξή μας», πρόσθεσε ο Μπαλόχ.