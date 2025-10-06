Ειρωνείες Μεντβέντεφ για το πολιτικό χάος της Γαλλίας: Τα άλογα των Κοζάκων θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τον Μακρόν

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δεν έχασε την ευκαιρία να ειρωνευτεί τον Εμανουέλ Μακρόν για τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Γαλλία.
Αφού κυκλοφόρησε η είδηση παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο Μεντβέντεφ επιτέθηκε με χλευαστικούς χαρακτηρισμούς στον Μακρόν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η Γαλλία θα διοικούνταν καλύτερα από… άλογα.
«Ρεκόρ: Η κυβέρνηση της Γαλλίας διήρκεσε 14 ώρες. Επειδή η Γαλλία δεν έχει πρόεδρο. Μόνο τον λαμπρό συνήγορο του Κιέβου, τον φίλο της Γερμανίας και της Βρετανίας, τον φλύαρο διαιτητή της Αφρικής. Αλλά ο Μικρόν δεν νοιάζεται για τη Γαλλία. Ακόμα και τα άλογα των Κοζάκων μας που έμπαιναν στο Παρίσι το 1814 θα έκαναν καλύτερα τη δουλειά του...», έγραψε.
Record: France’s government lasted 14 hours. Because France has no president. Just Kiev’s brilliant advocate, Germany and Britain’s buddy, Africa’s chatty arbiter. But Micron doesn’t care about France. Even our Cossacks’ horses entering Paris in 1814 would do his job better...— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 6, 2025