Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δεν έχασε την ευκαιρία να ειρωνευτεί τον Εμανουέλ Μακρόν για τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Αφού κυκλοφόρησε η είδηση παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο Μεντβέντεφ επιτέθηκε με χλευαστικούς χαρακτηρισμούς στον Μακρόν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η Γαλλία θα διοικούνταν καλύτερα από… άλογα.

«Ρεκόρ: Η κυβέρνηση της Γαλλίας διήρκεσε 14 ώρες. Επειδή η Γαλλία δεν έχει πρόεδρο. Μόνο τον λαμπρό συνήγορο του Κιέβου, τον φίλο της Γερμανίας και της Βρετανίας, τον φλύαρο διαιτητή της Αφρικής. Αλλά ο Μικρόν δεν νοιάζεται για τη Γαλλία. Ακόμα και τα άλογα των Κοζάκων μας που έμπαιναν στο Παρίσι το 1814 θα έκαναν καλύτερα τη δουλειά του...», έγραψε.