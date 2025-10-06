Ειρωνείες Μεντβέντεφ για το πολιτικό χάος της Γαλλίας: Τα άλογα των Κοζάκων θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τον Μακρόν
Ειρωνείες Μεντβέντεφ για το πολιτικό χάος της Γαλλίας: Τα άλογα των Κοζάκων θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τον Μακρόν

06/10/2025 • 21:46
06/10/2025 • 21:46
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δεν έχασε την ευκαιρία να ειρωνευτεί τον Εμανουέλ Μακρόν για τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Αφού κυκλοφόρησε η είδηση παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο Μεντβέντεφ επιτέθηκε με χλευαστικούς χαρακτηρισμούς στον Μακρόν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η Γαλλία θα διοικούνταν καλύτερα από… άλογα.

«Ρεκόρ: Η κυβέρνηση της Γαλλίας διήρκεσε 14 ώρες. Επειδή η Γαλλία δεν έχει πρόεδρο. Μόνο τον λαμπρό συνήγορο του Κιέβου, τον φίλο της Γερμανίας και της Βρετανίας, τον φλύαρο διαιτητή της Αφρικής. Αλλά ο Μικρόν δεν νοιάζεται για τη Γαλλία. Ακόμα και τα άλογα των Κοζάκων μας που έμπαιναν στο Παρίσι το 1814 θα έκαναν καλύτερα τη δουλειά του...», έγραψε.

