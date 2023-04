Μέρι Κουάντ: «Έφυγε» η σχεδιάστρια που καθιέρωσε το μίνι

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Μέρι Κουάντ, η δημιουργός της μίνι φούστας, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Mary Quant, the fashion queen of Britain's Swinging Sixties who popularised the miniskirt, died on Thursday at the age of 93, her family said.