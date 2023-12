Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Συνόδου Κορυφής, Σαρλ Μισέλ, σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση που έγινε παρά την υπόσχεση της Ουγγαρίας να εμποδίσει την απόφαση αυτή στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, η σύνοδος κορυφής της ΕΕ αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τη Μολδαβία και να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Η #EUCO χορήγησε καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία. Και η ΕΕ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως τον Μάρτιο με σκοπό τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.

Ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους λαούς τους και για την ήπειρό μας», ανέφερε ο Μισέλ σε ανάρτησή του.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

«Αυτή είναι μια νίκη για την Ουκρανία. Μια νίκη για όλη την Ευρώπη. Μια νίκη που παρακινεί, εμπνέει και δυναμώνει», σχολίασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.



I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.



I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

Για «μια στρατηγική απόφαση και μια ημέρα που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της Ένωσης μας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην twitter), Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Leaders have decided to open accession negotiations with Ukraine and Moldova and to grant candidate status to Georgia.



A strategic decision and a day that will remain engraved in the history of our Union



Proud that we have lived up to our promises and delighted for our partners — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2023

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου χαιρέτισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη να ξεκινήσει επίσημες ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη χώρα της, λέγοντας ότι η Μολδαβία θα ανταποκριθεί στην πρόκληση και ότι δεσμεύεται για τη σκληρή δουλειά που βρίσκεται μπροστά της.

«Η Μολδαβία γυρίζει σήμερα μια νέα σελίδα με το πράσινο φως της ΕΕ για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Νιώθουμε σήμερα τη ζεστή αγκαλιά της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και την πίστη σας στο ταξίδι μας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Moldova turns a new page today with the EU’s go-ahead for accession talks.

We’re feeling Europe’s warm embrace today. Thank you for your support and faith in our journey.



We’re committed to the hard work needed to become an EU member. Moldova is ready to rise to the challenge. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 14, 2023

Απών ο Όρμπαν

Νωρίτερα, καθώς οι 27 ηγέτες της ΕΕ είχαν συγκεντρωθεί για την τελευταία σύνοδο κορυφής της χρονιάς, ο Όρμπαν επέμεινε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να ξεκινήσει συνομιλίες ένταξης με την Ουκρανία.

Ο Όρμπαν ήταν ο μόνος που παρέμεινε εκτός της Συνόδου κορυφής, η οποία πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Κίεβο στον πόλεμό του κατά της Ρωσίας. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως ο Όρμπαν δεν ήταν μέσα στην αίθουσα αλλά και γνώριζε και συμφώνησε πως οι άλλοι ηγέτες θα ψήφιζαν υπέρ της Ουκρανίας εν τη απουσία του.

Σε σχόλιό του στον λογαριασμό του στο Facebook, o Ούγγρος πρωθυπουργός έγραψε πως «Η ένταξη στην Ουκρανία στην ΕΕ είναι μια κακή απόφαση. Η Ουγγαρία δεν θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την κακή απόφαση! Όμως 26 κράτη μέλη ήταν ανένδοτα ότι αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί, οπότε η Ουγγαρία αποφάσισε ότι αν 26 το αποφασίσουν, θα πρέπει να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Η Ουγγαρία δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή την κακή απόφαση και γι' αυτό έμεινε μακριά από τη σημερινή απόφαση»