ΕΕ: Οι 27 ενέκριναν την κατάργηση των θερμικών κινητήρων, άρση του γερμανικού βέτο

Οι πρεσβευτές των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την κατάργηση των θερμικών κινητήρων στα νέα αυτοκίνητα από το 2035, καθώς η Γερμανία ήρε το βέτο της με αντάλλαγμα την εισαγωγή εξαίρεσης για τα συνθετικά καύσιμα που θα παραχθούν μελλοντικά.

Το κείμενο προβλέπει ότι τα νέα αυτοκίνητα θα εκπέμπουν μηδενικό CO2, πράγμα που απαγορεύει ντε φάκτο τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης, ανακοίνωσε η σουηδική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το κείμενο θα βρίσκεται στην ατζέντα της αυριανής συνόδου των υπουργών Ενέργειας για την επίσημη έγκρισή του, διευκρίνισε η προεδρία.

Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο αποτελεί πυλώνα του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον στόχο της ουδετερότητας άνθρακα το 2050.

Το Βερολίνο εξέπληξε τους ευρωπαίους εταίρους στις αρχές του Μαρτίου μπλοκάροντας την τελευταία στιγμή ρύθμιση που προέβλεπε την εκμηδένιση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων με την επιβολή ντε φάκτο 100% ηλεκτρικών κινητήρων από το μέσον της επόμενης δεκαετίας.

Το κείμενο υπήρξε αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το πράσινο φως της Γερμανίας, και είχε εγκριθεί στα μέσα του Φεβρουαρίου από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για να δικαιολογήσει την στροφή, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, η Γερμανία ζήτησε από την Κομισιόν να παρουσιάσει πρόταση που θα ανοίγει τον δρόμο σε αυτοκίνητα που θα λειτουργούν με συνθετικά καύσιμα.

Η τεχνολογία αυτή, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης, συνίσταται στην παραγωγή καυσίμου από CO2 που εκπέμπεται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Η τεχνολογία υποστηρίζεται από γερμανικές και ιταλικές αυτοκινητοβιομηχανίες και επιτρέπει την παράταση της χρήσης θερμικών κινητήρων μετά το 2035.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματευόταν τις τελευταίες εβδομάδες τρόπους για την έξοδο από την κρίση με την Γερμανία, η οποία ζητούσε την ανάληψη αυστηρότερης δέσμευσης σχετικά με τα συνθετικά καύσιμα, στα οποία γινόταν αναφορά στο αρχικό κείμενο, αλλά κατά τρόπο που δεν εθεωρείτο δεσμευτικού χαρακτήρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γερμανία ανακοίνωσαν το Σάββατο την επίτευξη συμφωνίας για την άρση του αποκλεισμού του σχεδίου της ΕΕ για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων, αμβλύνοντας την απαγόρευση των θερμικών κινητήρων μετά το 2035.

«Φθάσαμε σε συμφωνία με την Γερμανία σχετικά με την χρήση στο μέλλον συνθετικών καυσίμων στα αυτοκίνητα», ανακοίνωσε σήμερα ο ευρωπαίος επίτροπος Περιβάλλοντος Φρανς Τίμερμανς στο Twitter.

«Στο εξής, θα εργασθούμε για την υιοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τους κανόνες για το CO2 των αυτοκινήτων μόλις γίνει δυνατόν», πρόσθεσε.

