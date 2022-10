ΕΕ: Νέες κυρώσεις στο Ιράν για παραδόσεις drones στη Ρωσία

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά του Ιράν σχετικά με την προμήθεια drones στη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη η τσεχική προεδρία της ΕΕ.

«Οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν σε μέτρα κατά οντοτήτων που προμηθεύουν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξαν την Ουκρανία», ανέφερε σε tweet η τσεχική προεδρία της ΕΕ.

«Τα κράτη της ΕΕ αποφάσισαν να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τριών ατόμων και μιας οντότητας που είναι υπεύθυνοι για τις παραδόσεις drone (και) είναι επίσης έτοιμα να επεκτείνουν τις κυρώσεις σε τέσσερις ακόμη ιρανικές οντότητες που ήδη περιλαμβάνονταν σε προηγούμενη λίστα κυρώσεων».

