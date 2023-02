ΕΕ: Νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητες του Ιράν

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε επιπλέον 32 άτομα και δύο οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι ο Ιρανός υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης και ο υπουργός Παιδείας, ο αναπληρωτής διοικητής και εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), οι συνιδρυτές της Ακαδημίας Ravin, η οποία είναι καταχωρισμένη στην ΕΕ, μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου που υποστηρίζουν τη βίαιη καταστολή, μέλη της αστυνομίας, δικαστικοί σε διάφορα μέρη της χώρας, καθώς και φύλακες και διευθυντές φυλακών.

