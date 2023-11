ΕΕ: Επικοινωνία Μπορέλ με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν.

Όπως αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπορέλ εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη δέσμευση της ΕΕ στην ασφάλεια του Ισραήλ, καθώς και την υποστήριξη στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την απελευθέρωση των ομήρων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη προστασίας των αμάχων και βελτίωσης της ανθρωπιστικής πρόσβασης.

Spoke today to @elicoh1 to express #EU solidarity and commitment to 🇮🇱 security, as well as support for mediation efforts to free hostages, and to stress the need to protect civilians, avoid civilian casualties and improve humanitarian access.