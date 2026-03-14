Έντονες επικρίσεις προκάλεσε στην Ευρώπη η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να άρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξαν ότι η κίνηση του Τραμπ ενισχύει σε μια κρίσιμη στιγμή τη ρωσική πολεμική μηχανή εναντίον της Ουκρανίας.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον να παραχωρήσει προσωρινή άδεια, που επιτρέπει στις χώρες να αγοράζουν πλέον ρωσικό πετρέλαιο, ουσιαστικά ενισχύει τη ρωσική οικονομία, λόγω των υψηλών τιμών πετρελαίου, που παραμένει «εγκλωβισμένο» στα Στενά του Ορμούζ. Τα στενά έχουν κλείσει, λόγω του πολέμου στο Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη στοχοποιεί επίσης τις χώρες του Κόλπου, τις μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο γεγονός, που έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.

Σκληρές δηλώσεις από τον Μερτς

«Λάθος» χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς τη «χαλάρωση των κυρώσεων τώρα, για οποιονδήποτε λόγο» τονίζοντας ότι η στήριξη προς την Ουκρανία δεν πρέπει να «αποσπάται ή να αποθαρρύνεται» από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι στη διάρκεια συνάντησης αυτή την εβδομάδα έξι από τους επτά ηγέτες της G7, με την εξαίρεση των ΗΠΑ, συμφώνησαν πως τυχόν άρση των κυρώσεων δεν θα έστελνε το σωστό μήνυμα.

«Η μονομερής απόφαση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου είναι πολύ ανησυχητική, καθώς επηρεάζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια», πρόσθεσε σε ξεχωριστές δηλώσεις ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι η μόνη, που επωφελείται αυτή τη στιγμή.

«Οποιοδήποτε βήμα, που θα επέτρεπε στη Ρωσία να αυξήσει τα έσοδά της από τις πωλήσεις πετρελαίου θα ήταν προβληματικό σε σχέση με τον ευρύτερο στόχο να αποδυναμώσουμε τις πολεμικές δυνατότητές της απέναντι στην Ουκρανία» τόνισε.

Μακρόν: Αδικαιολόγητη υποχώρηση

Η πρόεδρος της Κομισιόν είχε ζητήσει την περασμένη Τετάρτη να εφαρμοστεί ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο και να διατηρηθούν τα περιοριστικά μέτρα. «Δεν είναι η στιγμή να χαλαρώσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας» είχε επισημάνει, ενώ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που φιλοξένησε τη συνάντηση των ηγετών της G7, είχε υπογραμμίσει ότι θα ήταν αδικαιολόγητη κάθε υποχώρηση έναντι των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Μόνον ο Ούγγρος πρωθυπουργός Όρμπαν είχε ζητήσει άρση των κυρώσεων σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Τραμπ.

Η προσωρινή άδεια των ΗΠΑ θα επιτρέψει στους εισαγωγείς να αγοράζουν ρωσικό αργό πετρέλαιο, που φορτώθηκε σε πλοία από τις 12 Μαρτίου, επιτρέποντας στα ίδια πλοία να εκφορτώσουν έως τις 11 Απριλίου. Προσώρας, πάντως, ούτε αυτό το μέτρο, ούτε η ιστορική αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, έχουν μειώσει τις τιμές του πετρελαίου.