Επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα

Η θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μέσω Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκε κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση, ανέφερε χθες Τετάρτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά της Υεμένης.

«Το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης στην Ερυθρά Θάλασσα αφορά τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, που μειώθηκε κατά σχεδόν 30%», ανέφερε ο Τζιχάντ Αζούρ, διευθυντής του τμήματος του ΔΝΤ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, προσθέτοντας πως «η μείωση του εμπορίου επιταχύνθηκε στην αρχή της χρονιάς».

The security situation in the Red Sea has raised concerns over the Gaza-Israel conflict’s impact on trade and shipping costs. Regional freight costs have surged amid new security risks and a shift to alternative shipping routes.



