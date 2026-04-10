Διπλωματικός γύρος ΗΠΑ - Ιράν στο Πακιστάν: Στο επίκεντρο τα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία

Το Πακιστάν θέτει έναν μετριοπαθή αλλά ουσιαστικό στόχο για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ, επιδιώκοντας τη διατήρηση της διπλωματικής διαδικασίας και τη συνέχιση των συνομιλιών σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με ανάλυση του Al Jazeera και CBS News

Όπως αναφέρει, οι επαφές, που ξεκινούν το Σάββατο, πραγματοποιούνται με βασικό ζητούμενο την εξεύρεση επαρκούς κοινού εδάφους ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του διαλόγου. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών, η πρωτοβουλία του Πακιστάν επικεντρώνεται σε έναν ρεαλιστικό στόχο: την εδραίωση μιας διαδικασίας που μπορεί να οδηγήσει σε πιο ουσιαστικές διαπραγματεύσεις το επόμενο διάστημα.

Την αμερικανική αποστολή θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Από την πλευρά της Τεχεράνης, αναμένεται να συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με τη μορφή «εγγύτητας», με τις αντιπροσωπείες να βρίσκονται στον ίδιο χώρο αλλά σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ οι Πακιστανοί μεσολαβητές θα μεταφέρουν τα μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν με επιτυχία σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, ενισχύοντας τη σημασία της διαμεσολάβησης ως εργαλείου αποκλιμάκωσης.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ περίπου 10.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, της αστυνομίας και του στρατού έχουν αναπτυχθεί στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των συνομιλιών μεταξύ της αμερικανικής και της ιρανικής αντιπροσωπείας.

Η «Κόκκινη Ζώνη» έχει αποκλειστεί πλήρως. Θα πραγματοποιηθούν προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών πριν καθίσουν και συζητήσουν επίσημα.

Η κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας υπήρξε έντονη. Παγκόσμιοι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία του Πακιστάν, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του ως αξιόπιστου διαμεσολαβητή. Μέσα σε λιγότερο από δύο ημέρες, η πακιστανική ηγεσία πραγματοποίησε δεκάδες διπλωματικές επαφές.

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, το Ισραήλ αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας σταθερότητας και στρατηγικής επιρροής στην περιοχή, με σαφή προσανατολισμό στην ασφάλεια και τη διατήρηση ισορροπιών. Παράλληλα, η ισραηλινή ηγεσία έχει εκφράσει ετοιμότητα για διπλωματικές πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας.

Reuters: Τα «ακανθώδη θέματα»

Το Ιράν, έχοντας τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, θέτει ως κορυφαία προτεραιότητα τον τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο, ζήτημα που κυριαρχεί στην ατζέντα των επαφών.

Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί βασικό τους αίτημα, παράλληλα με την επιδίωξη περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η ιρανική πλευρά επιμένει, επίσης, στην άρση των κυρώσεων και στην επίσημη αναγνώριση του δικαιώματός της στον εμπλουτισμό ουρανίου. Ταυτόχρονα, ζητά αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη σε κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς και την αναγνώριση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι δύο όροι που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως στη συμφωνία εκεχειρίας, δηλαδή η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, πρέπει να εφαρμοστούν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα μέρη και προειδοποίησε ότι οι συνομιλίες δεν πρέπει να ξεκινήσουν έως ότου αυτές εκπληρωθούν.

«Δύο από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν αμοιβαία μεταξύ των πλευρών παραμένουν ανυπόβλητα: η εκεχειρία στον Λίβανο και η απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

Στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ καταγράφηκε προσωρινή αποκλιμάκωση, ωστόσο η αναζωπύρωση των επιθέσεων στον Λίβανο οδήγησε εκ νέου σε περιορισμούς, με αποτέλεσμα τη διέλευση μόνο μικρού αριθμού πλοίων.

Αξιωματούχοι στο Πακιστάν εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς τις προσδοκίες, επισημαίνοντας ότι δεν αναμένεται άμεση σημαντική πρόοδος. Ωστόσο, εκφράζουν την ελπίδα για μια χρονική «ανάσα», η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής λύσης σε επόμενο στάδιο.

Ωστόσο, η ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας και η πρόθεση συνέχισης της διαδικασίας θεωρούνται από μόνες τους σημαντικά βήματα.

Σύμφωνα με αναλυτές, το βασικό κριτήριο επιτυχίας δεν είναι μια άμεση συνολική συμφωνία, αλλά η διατήρηση της δυναμικής των διαπραγματεύσεων. Η δυνατότητα παράτασης των συνομιλιών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την επόμενη φάση.