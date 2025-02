Διπλωματική κινητικότητα στην Ευρώπη για την Ουκρανία -Συνάντηση Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στο Μόναχο

Οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδρίασαν εκτάκτως στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου, μετά τον αιφνιδιασμό από τις ΗΠΑ για τερματισμό των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις στη Σαουδική Αραβία να σχεδιάζονται ερήμην της Ευρώπης. Την ίδια ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δρομολογεί έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία στις 17 Φεβρουαρίου.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο Χ σχολίασε τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.



Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.



We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce