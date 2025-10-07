Δημοσκόπηση στην Τουρκία

Σε τεντωμένο σχοινί φαίνεται ότι ισορροπεί η πολιτική κυριαρχία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η νέα δημοσκόπηση της GÜNDEMAR Research αποτυπώνει μια Τουρκία που γυρίζει την πλάτη στον επί δύο δεκαετίες πρόεδρό της, αναζητώντας νέα πρόσωπα και εναλλακτικές πορείες εξουσίας.

Αναλυτικά, η νέα δημοσκόπηση της GÜNDEMAR Research, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 και 26 Σεπτεμβρίου 2025 σε δείγμα 2.235 ατόμων από 60 επαρχίες της Τουρκίας, αποτυπώνει την τρέχουσα πολιτική τάση στη χώρα. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) διατηρεί την πρώτη θέση με 35,83%, ενώ το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν ακολουθεί με 30,95%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Κόμμα Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM) με 8,34%, ενώ ακολουθούν το MHP με 6,39%, το Κόμμα της Νίκης (Zafer) με 6,28%, το Καλό Κόμμα (İYİ) με 4,94%, το Yeniden Refah με 2,78%, τα λοιπά κόμματα με 2,03%, το Anahtar με 1,47% και το Εργατικό Κόμμα της Τουρκίας (TİP) με 0,99%.

Προβάδισμα της αντιπολίτευσης σε σενάρια β' γύρου προεδρικών εκλογών

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι όλοι οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης προηγούνται του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ενδεχόμενους δεύτερους γύρους των προεδρικών εκλογών:

Εκρέμ Ιμάμογλου – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ιμάμογλου: 55,58%

Ερντογάν: 44,42%

Διαφορά: +11,16 μονάδες

Μανσούρ Γιαβάς – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Γιαβάς: 58,09%

Ερντογάν: 41,91%

Διαφορά: +16,18 μονάδες

Όζγκιουρ Οζέλ – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Οζέλ: 52,31%

Ερντογάν: 47,69%

Διαφορά: +4,62 μονάδες

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι Ιμάμογλου και Γιαβάς καταγράφουν διψήφια προβάδισμα έναντι του Ερντογάν, ενώ ακόμη και ο πρόεδρος του CHP, Όζγκιουρ Οζέλ, εμφανίζεται να προηγείται, παρά τα υψηλά ποσοστά αναποφάσιστων και αρνητικών ψήφων.

Η έρευνα της GÜNDEMAR καταδεικνύει ότι η πολιτική τάση στην Τουρκία ενισχύεται υπέρ της αντιπολίτευσης. Το CHP αυξάνει τη δυναμική του στις βουλευτικές εκλογές και εδραιώνει τη θέση του ως πρώτο κόμμα, ενώ σε σενάρια προεδρικού δεύτερου γύρου, οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης διευρύνουν σημαντικά τα ποσοστά τους.