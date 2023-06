Δημοσκόπηση CBS News: Με 61% προηγείται ο Τραμπ έναντι του 23% του ΝτεΣάντις

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει να έχει αυτή τη στιγμή την υποστήριξη του 61% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, σε σύγκριση με τον Ρον ΝτεΣάντις, τον κύριο αντίπαλο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο οποίος συγκεντρώνει το 23% των ψήφων, σύμφωνα με δημοσκόπηση του “CBS News” και τον ερευνητικό οργανισμό YouGov.

GOP primary voters say they're far more concerned that Donald Trump's indictment is politically motivated than his alleged conduct being a national security risk – and there's no evidence it's hurt his status as the front-runner for the 2024 nomination. https://t.co/Dr4SO6aRxD