Διαψεύδει η Παλαιστινιακή Αρχή ότι δέχτηκε ένοπλη επίθεση το όχημα του Αμπάς

Η Παλαιστινιακή Αρχή διαψεύδει ευρέως διαδεδομένες αναφορές για απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas