Δεκάδες οι νεκροί από την κατάρρευση της γέφυρας

Στους 68 ανέρχονται οι νεκροί από την κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας στην πολιτεία Γκουτζαράτ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ινδικών αρχών.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα θύματα είναι κυρίως ντόπιοι που επισκέπτονταν τη γέφυρα για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Σύμφωνα με το κανάλι IndiaToday, εκφράζονται φόβοι ότι πολλοί από αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά ή πνίγηκαν.

BREAKING: At least 30 people have been killed after a suspension bridge collapsed in Gujarat state in western India, according to Reuters reports.



