Δανία: Σημαδούρα καπνού το «ύποπτο» αντικείμενο κοντά στον αγωγό Nord Stream (pic)

Οι αρχές της Δανίας περισυνέλεξαν ένα αντικείμενο που βρέθηκε κοντά στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2 στη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα η Δανική Υπηρεσία Ενέργειας.

The "antenna" found by Russian authorities to undermine the Nord Stream pipeline turned out to be a sea buoy.



In mid-March, Putin announced that "Gazprom" found an object similar to a detonation antenna near the site of the explosion of the Nord Stream pipeline.



In late March,… pic.twitter.com/VhyV5J96XW