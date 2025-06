Copernicus: Καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έφτασε πάνω από την Ελλάδα (pics&vids)

Έως και την Ελλάδα έφτασαν πυκνά σύννεφα καπνού, τα οποία προήλθαν από τις σφοδρές πυρκαγιές στον Καναδά και τα οποία περνούν επάνω από τη βορειοδυτική Ευρώπη, ήδη από τα τέλη Μαΐου.

Η καλοκαιρινή περίοδος στο βόρειο ημισφαίριο φέρνει και την έναρξη της τακτικής περιόδου πυρκαγιών στον Καναδά, και η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS) καταγράφει τις εκπομπές καπνού και τη μεταφορά του παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, οι πυρκαγιές στις επαρχίες Μανιτόμπα και Σασκάτσουαν έχουν προκαλέσει μεγάλες ποσότητες καπνού που, σύμφωνα με δορυφορικές παρατηρήσεις, ταξίδεψαν διασχίζοντας τον Ατλαντικό και έφτασαν στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου στις 18-19 Μαΐου.

Manitoba has issued a state of emergency due to wildfires, prompting the evacuation of approximately 17,000 residents, the largest in recent history. Stay safe 🙏💔 pic.twitter.com/RUVx8K4Xwo