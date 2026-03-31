CNN: Γιατί η χώρα που μεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ - Ιράν κινδυνεύει να εμπλακεί στη σύγκρουση

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί ραγδαία, με χιλιάδες νεκρούς σε τουλάχιστον εννέα χώρες, προκαλώντας οικονομικές απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων και πυροδοτώντας παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Το CNN επισημαίνει ότι η κλίμακα του πολέμου ενδέχεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή.

Το Ιράν εξαπολύει ομοβροντίες drones και πυραύλων εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν. Ωστόσο, καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει προχωρήσει σε στρατιωτικά αντίποινα μέχρι στιγμής.

«Η Σαουδική Αραβία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη υπομονή», δηλώνει ο αντιστράτηγος ε.α. Μοχάμεντ Σαΐντ, πρώην Νο.2 του πακιστανικού στρατού. Προειδοποιεί ότι μια στρατιωτική αντίδραση του Ριάντ θα μπορούσε να παρασύρει ολόκληρη την περιοχή σε φωτιά και καταστροφή.

Η άμεση εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας θα είχε επίσης σημαντικές στρατηγικές συνέπειες, καθώς το 2025 η χώρα υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε πρόσφατα στον Σαουδάραβα υπουργό Εξωτερικών την υποστήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας να σταθεί δίπλα στο Ριάντ.

Ωστόσο, το Ισλαμαμπάντ δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε νέο μέτωπο, ειδικά μετά από πρόσφατες διασυνοριακές συγκρούσεις με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και τον τετραήμερο πόλεμο με την Ινδία. Παράλληλα, το Ιράν έχει περιορίσει τους συμμάχους του στην περιοχή, γεγονός που καθιστά τη διπλωματική του θέση πιο ευάλωτη. «Η λιγότερο προβληματική σχέση του Ιράν είναι αυτή με το Πακιστάν», σημειώνει ο Καμράν Μποκάρι, ανώτερος ερευνητής στο Συμβούλιο Πολιτικής για τη Μέση Ανατολή.

Με στόχο την αποκλιμάκωση, κορυφαίοι διπλωμάτες από Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο συναντήθηκαν με τον Πακιστανό υπουργό Εξωτερικών Ισχάκ Νταρ στο Ισλαμαμπάντ, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπό την αιγίδα του Πακιστάν. Η Κίνα υποστηρίζει επίσης αυτή την πρωτοβουλία.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Οι Χούθι της Υεμένης, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, εκτόξευσαν πρόσφατα πυραύλους κατά του Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ αναπτύσσουν χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή. Το Ιράν δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι η αυτοάμυνα, αρνούμενο συμμετοχή σε συναντήσεις που δεν έχουν συμφωνηθεί επισήμως.

Παρά τη στιγμιαία αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές, ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου παραμένει υψηλός, θέτοντας σε σοβαρή δοκιμασία τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή