CNN: Ηχητική ανάλυση υποδεικνύει έως και τρία όπλα που εξαπέλυσαν πυρά κατά του Τραμπ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας κατά του υποψήφιου των Ρεμπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ηχητική ανάλυση που επικαλείται το CNN και διενεργήθηκε από τον διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Μέσων Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, τα πυρά εξαπολύθηκαν από τρία διαφορετικά όπλα κατά την απόπειρα στο Μπάτλερ της Πενσιλβανίας.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση αποκάλυψε τα εξής:

Οι τρεις πρώτες βολές προήλθαν από όπλο Α, το οποίο αναγνωρίστηκε ως AR-15.

Οι επόμενες πέντε βολές αντιστοιχούν σε όπλο Β.

Η τελευταία «ακουστική ώθηση» προήλθε από όπλο Γ.

Η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι ο ένοπλος βρισκόταν περίπου 120 μέτρα μακριά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι σφαίρες που χρησιμοποιήθηκαν κινήθηκαν με μέση ταχύτητα 800 έως 1.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Βίντεο καταγράφει τον δράστη στη σκεπή πριν πυροβολήσει κατά του Τραμπ

Νέο βίντεο από τις στιγμές πριν την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στη δημοσιότητα. Σε αυτό φαίνονται πολίτες να έχουν εντοπίσει τον 20χρονο Τόμας Κρουκς πάνω στη σκεπή από την οποία πυροβόλησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ακούγονται να λένε μεταξύ άλλων «ανεβαίνει στη σκεπή τον βλέπεις; Ξαπλώνει», «εκεί είναι», «αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των μυστικών υπηρεσιών τέσσερις ομάδες ελεύθερων σκοπευτών κάλυπταν τη συγκέντρωση. Μάλιστα αστυνομικός φέρεται να ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ένοπλο, ακριβώς πριν εκείνος ανοίξει πυρ.

BREAKING:



New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm — Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024

Ο δημοσιογράφος του News Now, Έβαν Λάμπερτ ανέφερε «ο αστυνομικός ανέβηκε στην οροφή του κτιρίου και ο ύποπτος τον σημάδεψε με το τουφέκι. O αστυνομικός φέρεται να υποχώρησε, δίνοντας στον ύποπτο την ευκαιρία να ανοίξει πυρ με την καραμπίνα του κατά του πρώην προέδρου Τραμπ».

🚨BREAKING: CLEAREST VIDEO OF THOMAS MATTHEW CROOKS SHOOTING AT PRESIDENT TRUMP‼️



A newly obtained video from TMZ shows the shooter, identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks, firing at former President Donald Trump before being shot. In the background, a woman is heard… pic.twitter.com/UxQTwPOMIU — Only Mob King 🇺🇸 (@OnlyMobKing) July 14, 2024

Η απόπειρα κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ κατέδειξε σοβαρά κενά στη φύλαξη πολιτικών προσώπων. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει δρομολογήσει έρευνα, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται στο χώρο του Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι -όπου βρίσκεται ήδη ο Τραμπ- αλλά και στα κεντρικά γραφεία της εκστρατείας Μπάιντεν. Την επίθεση καταδίκασαν Αμερικανοί πρώην Πρόεδροι και Ευρωπαίοι ηγέτες.