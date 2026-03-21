Η CIA, η Μοσάντ και άλλες μυστικές υπηρεσίες προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από τότε που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων Axios.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι μυστικές υπηρεσίες περίμεναν ο Χαμενεΐ να δημοσιεύσει βιντεοσκοπημένη δήλωση για το Νουρούζ, όπως συνήθιζε να κάνει ο πατέρας του, αν και τελικά εκδόθηκε μόνο γραπτή δήλωση.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι είναι πραγματικά αυτός που δίνει τις διαταγές», αναφέρεται ότι δήλωσε ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ ένας Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει την κατάσταση ως «πέρα από παράξενη».

«Δεν πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θα είχαν μπει σε όλο αυτό τον κόπο για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι αυτός έχει αναλάβει τα ηνία», προσθέτει ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Axios ότι η CIA προσπαθεί να επαληθεύσει αν οι φωτογραφίες του Χαμενεΐ που δημοσιεύθηκαν μαζί με το μήνυμά του για το Νουρούζ είναι πρόσφατες και σημειώνει ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εξέδωσε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

«Θα περιμέναμε να δούμε και τον Μοτζτάμπα με κάποιο τρόπο. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και την παράδοση», λέει ο αξιωματούχος. «Είναι ένα μεγάλο προειδοποιητικό σημάδι».

