CENTCOM: Ξεκινά στις 17:00 ο αποκλεισμός των πλοίων στο Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει σήμερα τον αποκλεισμό όλων των ιρανικών λιμανιών, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στο Πακιστάν, με τον Τραμπ να κατηγορεί την Τεχεράνη για την άρνηση να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

«Ο αποκλεισμός θα επιβληθεί αμερόληπτα κατά πλοίων όλων των εθνών που εισέρχονται ή αποχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει στις 14:00 GMT (5 μ.μ. στο Ισραήλ).

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμποδίσουν τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ από και προς μη ιρανικά λιμάνια, όπως ξεκαθάρισε η ανακοίνωση.

Ο Τραμπ, στην πλατφόρμα του Truth Social, επιβεβαιώνει τη δήλωση του αμερικανικού στρατού, μια πιο περιορισμένη επιχείρηση από ό,τι προβλεπόταν σε προηγούμενη ανάρτηση στην οποία ισχυρίστηκε ότι όλα τα πλοία που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά θα αποκλειστούν.