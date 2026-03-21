CENTCOM: Πάνω από 8.000 στόχους έχουν πλήξει οι ΗΠΑ στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει μέχρι στιγμής περισσότερους από 8.000 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διοίκησης Κεντρικών Επιχειρήσεων (CENTCOM).

Σε βιντεοσκοπημένη ενημέρωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει «χιλιάδες» ιρανικούς πυραύλους και προηγμένα επιθετικά drones, καθώς και ολόκληρο το ιρανικό ναυτικό.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε πλήξει περισσότερους από 8.000 στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων 130 ιρανικών πλοίων, γεγονός που συνιστά τη μεγαλύτερη εξουδετέρωση ναυτικού σε διάστημα τριών εβδομάδων από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε, προσθέτοντας ότι με βάση την επιχειρησιακή του εκτίμηση, η πολεμική ικανότητα του Ιράν μειώνεται σταθερά, καθώς οι επιθετικές μας επιχειρήσεις εντείνονται».