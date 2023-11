Βρυξέλλες: Προειδοποιήσεις για βόμβες σε σχολείο και πάρκο πίσω από το ευρωκοινοβούλιο

Προειδοποιήσεις για βόμβες σε σχολείο και στο πάρκο Λεοπόλντ πίσω από το ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει το RTL τα σχολεία εκκενώθηκαν και οι μαθητές είναι ασφαλείς. Οπως μεταφέρουν τα τοπικά μέσα, οι γονείς ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ότι αυτήν την ώρα ελέγχονται τα κτίρια και στη συνέχεια «οι μαθητές θα μπορούν να μπουν στην τάξη».

🔴 JUST IN:

Parc Léopold in #Brussels (behind #EuropeanParliament buildings) has been closed by Police due to a bomb alert.

No EP buildings impacted, nor immediate threat to EP.

Police is dealing with the incident.