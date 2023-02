Σεισμός στην Τουρκία

Την τραγική είδηση του θανάτου του Γκανέζου ποδοσφαιριστή Κριστιάν Ατσού επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Μουράτ Ουζουμεχμέτ, ο οποίος ενημέρωσε ότι το άψυχο σώμα του 31χρονου βρέθηκε το Σάββατο στα συντρίμμια της πολυκατοικίας όπου έμενε.

Christian Atsu's agent has confirmed 'Atsu has been found dead' pic.twitter.com/jMBzzhiKQq