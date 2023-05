Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Σε κίνδυνο η αεράμυνα της Ρωσίας

Η αεράμυνα της Ρωσίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο μετά την επίθεση που δέχθηκε μια βασική αεροπορική βάση στο δυτικό τμήμα της χώρας από πολλά drones στις 3 Μαΐου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η ρωσική αεροπορική βάση Seshcha, που βρίσκεται 150 χιλιόμετρα βόρεια των ουκρανικών συνόρων, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και χρησιμοποιείται επίσης για την εκτόξευση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προς το Κίεβο.

