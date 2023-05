Ουκρανία: Δύο Ρώσοι διοικητές νεκροί στις μάχες του Ντονέτσκ - Προέλαση των στρατευμάτων του Κιέβου

Δύο ανώτεροι Ρώσοι αξιωματικοί σκοτώθηκαν στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε την Κυριακή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι τελευταίες απώλειες υψηλού προφίλ για τη Μόσχα.

Το υπουργείο δήλωσε ότι οι δύο αξιωματικοί - ο συνταγματάρχης Βιάτσελαβ Μακάροφ και ο συνταγματάρχης Γιεβγκένι Μπρόβκο- σκοτώθηκαν στη μάχη ενώ ηγούνταν ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή του Ντονέτσκ. Δεν διευκρίνισε πότε ή πού ακριβώς σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το CNN.

«Ο διοικητής της 4ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας τυφεκιοφόρων, συνταγματάρχης Μακάροφ, όντας στην πρώτη γραμμή, ηγήθηκε προσωπικά της μάχης», αναφέρεται σε ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Ο Μπρόβκο, αναπληρωτής διοικητής του σώματος στρατού, ηγείτο των στρατευμάτων στην «απόκρουση εχθρικών επιθέσεων» και «πέθανε ηρωικά αφού δέχθηκε πολλαπλά τραύματα από θραύσματα», ανέφερε το υπουργείο.

Η περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας περιλαμβάνει την πόλη Μπαχμούτ, η οποία έχει δει μερικές από τις πιο σκληρές μάχες του πολέμου.

Μια πολύμηνη επίθεση στην πόλη από τις ρωσικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των μισθοφόρων του Βάγκνερ, έχει εκδιώξει χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους και έχει αφήσει την περιοχή κατεστραμμένη. Όμως, παρά τις τεράστιες ποσότητες ανθρώπινου δυναμικού που έχει διαθέσει η Ρωσία για την κατάληψη της πόλης, δεν μπόρεσε να πάρει τον πλήρη έλεγχο και την περασμένη εβδομάδα υπέστη βαριές απώλειες στην περιοχή.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να καταλάβουν περισσότερες από 10 ρωσικές θέσεις κοντά στο Μπαχμούτ, δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ σε ανάρτηση στο Telegram την Κυριακή.

Η Μάιαρ χαρακτήρισε την κατάσταση στο Μπαχμούτ «πολύ καυτή».

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε την Κυριακή ότι το Μπαχμούτ και η Μαριίνκα στην ανατολική Ουκρανία παραμένουν το «επίκεντρο των μαχών».

Η υπεράσπιση του Μπαχμούτ συνεχίζεται και οι τελευταίες ημέρες έχουν δείξει ότι η Ουκρανία μπορεί να προχωρήσει μπροστά και να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις εκεί, δήλωσε τη Δευτέρα ο διοικητής των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων συνταγματάρχης Ολεξάντρ Σιρσκίι.

«Η προέλαση των στρατευμάτων μας κατά μήκος της κατεύθυνσης Μπαχμούτ - αυτή είναι η πρώτη επιτυχής επιθετική επιχείρηση για την άμυνα της πόλης», δήλωσε ο Σιρσκίι όπως αναφέρεται στην πλατφόρμα μηνυμάτων Telegram του Στρατιωτικού Κέντρου Μέσων Ενημέρωσης της Ουκρανίας.

«Οι τελευταίες ημέρες έδειξαν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να καταστρέψουμε τον εχθρό ακόμη και σε τόσο εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ... Η επιχείρηση για την υπεράσπιση του Μπαχμούτ συνεχίζεται. Έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες αποφάσεις για την άμυνα».

Η αεράμυνα της Ρωσίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο μετά την επίθεση που δέχθηκε μια βασική αεροπορική βάση στο δυτικό τμήμα της χώρας από πολλά drones στις 3 Μαΐου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η ρωσική αεροπορική βάση Seshcha, που βρίσκεται 150 χιλιόμετρα βόρεια των ουκρανικών συνόρων, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και χρησιμοποιείται επίσης για την εκτόξευση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προς το Κίεβο.

