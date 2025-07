Βρετανία: Σε συναγερμό η αστυνομία του Έσεξ μετά τις ταραχές με στόχο ξενοδοχείο όπου διαμένουν αιτούντες άσυλο (vids)

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η αστυνομία μιας πόλης στα προάστια του Λονδίνου, μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έξω από ένα ξενοδοχείο όπου διαμένουν αιτούντες άσυλο.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν και τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές κατά τα βίαια επεισόδια, διάρκειας πολλών ωρών, στην πόλη Έπινγκ της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συγκρούσεις ξέσπασαν κοντά σε ένα ξενοδοχείο που είναι γνωστό ότι φιλοξενεί αιτούντες άσυλο. Τις τελευταίες ημέρες οργανώθηκαν πολλές κινητοποιήσεις στην περιοχή αυτήν, αφού ένας 38χρονος αιτών άσυλο κατηγορήθηκε για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Η αστυνομία του Έσεξ, όπου υπάγεται το Έπινγκ, απέδωσε τα επεισόδια σε άτομα που «ήρθαν από άλλες περιοχές». Βίντεο που καλούν τον κόσμο να κατέβει στη διαδήλωση κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο. Παρόντες στο Έπινγκ ήταν πολλοί γνωστοί ακροδεξιοί ακτιβιστές.

Eggs were thrown and fireworks were also let off outside the hotel, in the latest night of demonstrations, which have repeatedly happened since a 38-year-old man was accused of sexual assault last week.



