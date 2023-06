Βρετανία: Παραίτηση Υπουργού Περιβάλλοντος - Καταγγέλλει τον Σούνακ για αδιαφορία

Ο υπουργός Επικρατείας της Βρετανίας που είναι αρμόδιος για το Κλίμα και το Περιβάλλον Ζακ Γκόλντσμιθ παραιτήθηκε σήμερα από την κυβέρνηση, επικρίνοντας τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ για αδιαφορία στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

"Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση είναι εχθρική προς το περιβάλλον, αλλά ότι εσείς, ο πρωθυπουργός μας, είσαστε απλώς αδιάφορος", δήλωσε ο Γκόλντσμιθ, ο οποίος είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων (άνω βουλή) και κατείχε το αξίωμα του υπουργού Επικρατείας για τα Υπερπόντια Εδάφη, την Κοινοπολιτεία, την Ενέργεια, το Κλίμα και το Περιβάλλον.

Στην επιστολή παραίτησής του που αναρτήθηκε στο Twitter αναφέρει ότι η Βρετανία έχει "ορατά αποχωρήσει από την παγκόσμια σκηνή και αποσύρει τον ηγετικό μας (των Βρετανών) ρόλο στο κλίμα και τη φύση".

It has been a privilege to have been able to make a difference to a cause I have been committed to for as long as I remember. But this govt’s apathy in the face of the greatest challenge we face makes continuing in my role untenable. Reluctantly I am therefore stepping down pic.twitter.com/KDJKN3i6ER