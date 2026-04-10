Η Βρετανία προετοιμάζει τη φιλοξενία νέου γύρου διαβουλεύσεων την επόμενη εβδομάδα με συμμάχους εκτός ΗΠΑ, με αντικείμενο την επαναλειτουργία και την ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με Βρετανό αξιωματούχο με γνώση του σχεδιασμού, ο οποίος μίλησε την Παρασκευή στο Politico.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 41 χώρες, στην πρώτη κοινή συγκέντρωση από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία με το Ιράν, όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας των εσωτερικών σχεδιασμών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει ισχυρή πίεση προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να καταρτίσουν δικά τους σχέδια για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του την Πέμπτη με τον Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, ο Τραμπ έδωσε την εντύπωση ότι αναμένει άμεσες και συγκεκριμένες ενέργειες από τους συμμάχους.

Ο επόμενος γύρος διαβουλεύσεων, που θα φιλοξενηθεί από το Λονδίνο, θα πραγματοποιηθεί σε χαμηλότερο διπλωματικό επίπεδο σε σχέση με τον πρώτο γύρο της 2ας Απριλίου. Στην προηγούμενη φάση είχαν συμμετάσχει υπουργοί Εξωτερικών, ενώ τώρα θα λάβουν μέρος αξιωματούχοι σε επίπεδο πολιτικών διευθυντών.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε την ακριβή ημερομηνία των συνομιλιών, σημείωσε όμως ότι θα ακολουθήσουν πολυεθνικές ομάδες εργασίας, με στόχο την επεξεργασία πρακτικών λύσεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμά ότι οι διαβουλεύσεις θα επικεντρωθούν τόσο σε οικονομικά όσο και σε πολιτικά μέτρα, όπως η επιβολή κυρώσεων, αλλά και η συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για την απελευθέρωση πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, το Λονδίνο επιμένει ότι δεν πρέπει να επιβληθούν διόδια στη ναυσιπλοΐα μέσω της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε την Πέμπτη ότι μια πιθανή συμφωνία κρατών του Περσικού Κόλπου για χρέωση ανά διέλευση θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο «που θα χρησιμοποιηθεί και θα καταχραστεί από άλλους σε διαφορετικές περιοχές».

Ο Τραμπ είχε αφήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη διαδικασία είσπραξης τελών. Μετά τις διεθνείς αντιδράσεις, ανήρτησε το βράδυ της Πέμπτης μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν επιβάλλει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ - καλύτερα να μην το κάνει και, αν το κάνει, καλύτερα να το σταματήσει τώρα».