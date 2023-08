Βρετανία: Η Ρωσία στοχεύει να γίνει αυτάρκης σε drones σε λίγους μήνες

Η Ρωσία πιθανότατα στοχεύει σε αυτάρκεια σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (OWA-UAV) εντός των επόμενων μηνών, δήλωσε ο βρετανικός στρατός την Τετάρτη.

Η Ρωσία έχει σχεδόν σίγουρα αρχίσει να αναπτύσσει εγχώρια παραγόμενα μονόδρομα επιθετικά OWA-UAV βασισμένα στα σχέδια του ιρανικού drone Shahed, ανέφερε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή του ενημέρωση πληροφοριών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

"Η εγχώρια κατασκευή πιθανότατα θα επιτρέψει στη Ρωσία να δημιουργήσει μια πιο αξιόπιστη προμήθεια OWA-UAV", είπε, προσθέτοντας, "η απόδοση αυτών των όπλων ήταν μεταβλητή και η Ουκρανία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην εξουδετέρωση της πλειονότητας των εισερχόμενων OWA-UAV".

