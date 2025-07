Βρετανία: Δάκρυσε στη Βουλή η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς - Δυσοίωνο το μέλλον της στην κυβέρνηση

Εκτόξευση των βρετανικών ομολόγων και υποχώρηση της λίρας καταγράφηκε καθώς ο Κιρ Στάρμερ δεν υποστήριξε την υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, η οποία από την πίεση της κατάστασης φάνηκε να δακρύζει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Britain's Chancellor of the Exchequer Rachel Reeves, who runs the country's finances, was seen shedding tears in parliament during Prime Minister's Questions on Wednesday.



Reeves has faced pressure to cut spending and limit tax rises.



Read more: https://t.co/dVb1pGNmdY pic.twitter.com/TSPA9PRwh2