Βρετανία: Αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στην πόλη Ντέρμπι - Συνελήφθη ένας άνδρας (vid)

Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι, στη Βρετανία, μετά από περιστατικό στο οποίο ένα αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς, όπως αναφέρουν οι Times επικαλούμενες την αστυνομία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετοί από τους τραυματίες υπέστησαν σοβαρά τραύματα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες των πληρωμάτων ασθενοφόρων προτού μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Friar Gate γύρω στις 21:30 τοπική ώρα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο ατύχημα ενεπλάκη ένα μαύρο Suzuki Swift. Ο οδηγός, ένας άνδρας περίπου 30 ετών, συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα, ενώ τα προσωπικά του στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη τρομοκρατικής ενέργειας και διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για το κοινό. Το σημείο του ατυχήματος παραμένει αποκλεισμένο, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται σύντομα.