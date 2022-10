Βρετανία: Απαράδεκτες οι ρωσικές επιθέσεις κατά αμάχων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Κλέβερλι χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους κατά των μη στρατιωτικών στόχων σήμερα στην Ουκρανία.

«Η εκτόξευση από τη Ρωσία πυραύλων κατά περιοχών αμάχων της Ουκρανίας είναι απαράδεκτη», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών.

«Πρόκειται για απόδειξη αδυναμίας του Πούτιν, όχι ισχύος», δηλώνει ο Τζέιμς Κλέβερλι προσθέτοντας ότι είχε συνομιλία με τον ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα για να τον διαβεβαιώσει για την «ηθική και πρακτική» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

Russia’s firing of missiles into civilian areas of Ukraine is unacceptable.



I communicated with @DmytroKuleba this morning to reinforce the UK’s ongoing moral and practical support to Ukraine.



This is a demonstration of weakness by Putin, not strength. https://t.co/wsqu1bKccq