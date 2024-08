Συντριβή αεροσκάφους στη Βραζιλία: Από πάγο πιθανό να προκλήθηκε η πτώση με τους 61 νεκρούς (vid)

Συγκλονίζει η συντριβή αεροσκάφους την Παρασκευή στην πολιτεία Σάο Πάολο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 61 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα FlightRadar24, για την περιοχή στην οποία πετούσε το δικινητήριο αεροπλάνο με τους 57 επιβάτες και το 4μελες πλήρωμα, είχε εκδοθεί προειδοποίηση για «σοβαρή πιθανότητα πάγου» σε υψόμετρο ανάμεσα στα 12.000 και τα 21.000 πόδια προσθέτοντας ότι το αεροπλάνο βρισκόταν στα 17.000 πόδια λίγο πριν τη συντριβή του.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Voepass, στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες» τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμος της Βαλίνιους, που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης στη γειτονική πόλη Βινιέντου.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφεται η ανεξέλεγκτη περιδίνηση του μοιραίου αεροσκάφος και η συντριβή του στο έδαφος.

Aerial view of the plane crash site in Vinhedo, Brazil...pic.twitter.com/Kz3XxTf6Ky