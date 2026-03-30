Βούτσιτς: Εξασφαλίσαμε τρίμηνη παράταση για εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Η Σερβία εξασφάλισε τρεις ακόμη μήνες εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά από συνομιλίες με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της βαλκανικής χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Οι φθηνότερες εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου καλύπτουν έως και το 90% των αναγκών της Σερβίας, αν και το Βελιγράδι έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και LNG από τερματικούς σταθμούς στην Ελλάδα.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν τη Δευτέρα και οι δύο συζήτησαν τους διμερείς δεσμούς, την οικονομική συνεργασία, τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις εισαγωγές φυσικού αερίου.

«Αυτό που ήταν εξαιρετικά σημαντικό για μένα, και ευχαρίστησα τον Πρόεδρο Πούτιν, είναι ότι λάβαμε άλλη μια τρίμηνη παράταση της σύμβασης φυσικού αερίου με πολύ ευνοϊκούς όρους», δήλωσε ο Βούτσιτς σε δημοσιογράφους στο Βελιγράδι και πρόσθεσε ότι η παράταση διατήρησε τις τρέχουσες συνθήκες τιμών και όγκου.

«Εμείς... πληρώνουμε μεταξύ 320 και 330 δολαρίων (ανά 1.000 κυβικά μέτρα). Έτσι, η παράταση, υπό τις ίδιες συνθήκες, είναι 6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα... και εάν χρειαστεί περισσότερο φυσικό αέριο, θα μας επιτρέψει αυτό το είδος ευελιξίας», είπε.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι οι τιμές θα αναπροσαρμόζονται με βάση τις τιμές αναφοράς του αργού πετρελαίου και είπε τον περασμένο μήνα ότι η Σερβία θέλει να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό μακριά από τη Ρωσία και στοχεύει να εξασφαλίσει περίπου το 20% των αναγκών της στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την αγορά κοινού φυσικού αερίου, στην οποία εντάχθηκε πέρυσι.

Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν έχει αφήσει την Ευρώπη με πολύ μικρή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα τις τελευταίες εβδομάδες. Στις 20 Μαρτίου, η Σερβία μείωσε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο αργό πετρέλαιο για να ηρεμήσει την τοπική αγορά και να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του πολέμου.

Η εταιρεία κοινής ωφέλειας Srbijagas της Σερβίας εισάγει φυσικό αέριο από τη ρωσική Gazprom. Κατέχουν από κοινού μια αποθήκη φυσικού αερίου συνολικής χωρητικότητας 450 mcm που βρίσκεται στη βόρεια σερβική πόλη Banatski Dvor.

Η Σερβία πληρώνει επίσης για πρόσθετη αποθήκευση φυσικού αερίου στη γειτονική Ουγγαρία.

Η Gazprom Neft και η Gazprom κατέχουν επίσης πλειοψηφικό μερίδιο στην πετρελαϊκή εταιρεία NIS της Σερβίας, η οποία έχει κυρωθεί από τις ΗΠΑ, αν και πρέπει να εκποιήσουν τις επενδύσεις τους έως τις 22 Μαΐου.

Η MOL της Ουγγαρίας και η ADNOC των ΗΑΕ υπέγραψαν συμφωνία στις 19 Ιανουαρίου με τις ρωσικές εταιρείες για την αγορά των μεριδίων τους στην NIS, εν αναμονή της έγκρισης από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

