Bloomberg: Το Κουβέιτ κήρυξε ανωτέρα βία και σταματά τις παραδόσεις πετρελαίου

Το Κουβέιτ κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure) στις αποστολές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ καθιστά αδύνατη την τήρηση των υποχρεώσεων προς πελάτες που δεν μπορούν να φέρουν πλοία στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κρατική εταιρεία Kuwait Petroleum Corp. ενημέρωσε την Παρασκευή τους πελάτες ότι ενεργοποιεί τη σχετική ρήτρα των συμβολαίων, η οποία επιτρέπει σε έναν προμηθευτή να μην πραγματοποιήσει παραδόσεις υπό έκτακτες συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι προμήθειες θα διακοπούν πλήρως, όπως ανέφερε άτομο με γνώση της υπόθεσης.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει φέρει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ σχεδόν σε πλήρη ακινησία, γεμίζοντας τις δεξαμενές αποθήκευσης στην περιοχή και προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Το ουσιαστικό "κλείσιμο" αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού αποτελεί εφιαλτικό σενάριο για τις χώρες του Περσικού Κόλπου, που βασίζονται στα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας για τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών.

Χώρες σε ολόκληρη την περιοχή αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και διυλισμένων προϊόντων ως αποτέλεσμα της διακοπής στο Ορμούζ και των ιρανικών πληγμάτων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η παραγωγή πετρελαίου που θα τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του Απριλίου θα ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Το Κουβέιτ έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, με την παραγωγή να βρίσκεται πλέον σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ.

Η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής θα απαιτήσει χρόνο ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, κάτι που σημαίνει ότι οι εξαγωγές ενδέχεται να συνεχίσουν να επηρεάζονται.

Αξιωματούχοι του Κουβέιτ έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να επαναφέρουν την παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα εντός λίγων μηνών από τη λήξη της σύγκρουσης.