Β.Κορέα: Θα στείλει αστυνομικούς - στρατιώτες στο Ντονμπάς

Η Βόρεια Κορέα σκοπεύει να στείλει αξιωματικούς της αστυνομίας και στρατιώτες στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές του Ντονμπάς για να αξιοποιηθούν ως εργατικά χέρια για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Σύμφωνα με την Daily NK, ωστόσο, οι οικογένειες αυτών που τελικά θα επιλεγούν για να σταλούν στην Ουκρανία για να συνεργαστούν με τους ρώσους κατακτητές, θα παραμείνουν στην Κορέα ώστε να μην μπουν σε πειρασμό να αποσκιρτήσουν.

North Korea intends to send police officers and soldiers to the occupied parts of Donbas to use them as a labor force for "reconstruction work".



At the same time, their families will remain in the DPRK so that there will be no temptation to flee the communist paradise. pic.twitter.com/1KaxLhwcWw