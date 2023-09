Βίκτορ Σοκολόφ: Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι τον σκότωσε, η Ρωσία ότι συμμετείχε σε βιντεοδιάσκεψη

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις υποστήριξαν τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ότι τον σκότωσαν, όμως, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, εκείνος συμμετείχε σε βιντεοδιάσκεψη. Ο λόγος για τον ναύαρχο Βίκτορ Σοκολόφ, διοικητή του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας και έναν από τους κορυφαίους αξιωματικούς του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο τα Reuters και AFP.

Ao contrário do que afirmado pelos Serviços de Operações Especiais da Ucrânia, o comandante da Frota Russa do Mar Negro, o Almirante Viktor Sokolov, não morreu no ataque ucraniano que destruiu a sede daquela frota, em Sebastopol. Neste vídeo, em 0:17, podemos vê-lo por 2 segundos… pic.twitter.com/StDXR6GG6X