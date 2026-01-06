Η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και στενή συνεργάτιδα του Νικολάς Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ ορκίστηκε νέα πρόεδρος της χώρας καθώς η ανασφάλεια για το μέλλον της χώρας συνεχίζεται και οι οπαδοί του απαχθέντος προέδρου συνεχίζουν να διαδηλώνουν στο Καράκας, ζητώντας την απελευθέρωσή του.

Σύμφωνα με την DW, ο Μαδούρο που κατηγορείται στις ΗΠΑ ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών οδηγήθηκε στο δικαστήριο, άκουσε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώος, αποκαλώντας τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

Συνεργασία και σεβασμός

Από την πλευρά της η νέα πρόεδρος της χώρας προσπάθησε να τηρήσει κάποιες ευαίσθητες ισορροπίες, επικαλούμενη την πρόθεση συνεργασίας με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο σεβασμού και αποφυγής ξένης ανάμιξης στη χώρα. Η Ροντρίγκεζ έχει προφανώς στο μυαλό της την προειδοποίηση του Τραμπ ότι «αν δεν κάνει αυτά που πρέπει θα έχει τύχη χειρότερη και από εκείνη του Μαδούρο».

Από την άλλη θα πρέπει να καθησυχάσει και τις ανησυχίες των συμπατριωτών της για μετατροπή της χώρας σε υποχείριο των ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κυβερνήσουν τη χώρα το επόμενο διάστημα μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο διευκρίνισε πάντως αργότερα ότι «δεν θα κυβερνήσουμε. Θα ελέγξουμε την πολιτική» της Βενεζουέλας.

Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αμερικανική παρουσία στη χώρα. Ακόμα και η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει κλείσει. Σύμφωνα με ξένα πρακτορεία οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους φαίνεται να έχουν ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης στη χώρα, μετά από αυτή την ιδιόμορφη ανακωχή με τον Τραμπ. Υπήρξαν μόνο κάποιες μικρές και σποραδικές αντιδράσεις εναντίον της Ροντρίγκεζ από τη μεριά της αντιπολίτευσης.

Πρόωρες τώρα οι εκλογές

Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση για άμεση διεξαγωγή εκλογών, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά πρόωρο.

Ο διεθνής Τύπος συνεχίζει να ασχολείται με το ερώτημα αν τη μοίρα της Βενεζουέλας θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ο Τραμπ έχει απειλήσει κατά καιρούς μια σειρά από χώρες είτε της ευρύτερης περιοχής, όπως η Κούβα και η Κολομβία είτε σε άλλες γωνιές του πλανήτη.

Εντυπωσιακό είναι τέλος ότι ακόμα και γνωστοί «τραμπικοί» πολιτικοί στην Ευρώπη, όπως η ακροδεξιά AfD στη Γερμανία έχουν αποφύγει να πάρουν θέση για την επέμβαση στη Βενεζουέλα.