Βελιγράδι: Επεισόδια και συλλήψεις το βράδυ της Παρασκευής - Νέο συλλαλητήριο το Σάββατο

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου, το βράδυ της Παρασκευής, για να υποδεχθούν τους φοιτητές που έφτασαν ύστερα από πεζοπορία ημερών από διάφορες περιοχές της Σερβίας. Πρώτοι έφτασαν οι φοιτητές από την πόλη Νις, οι οποίοι διένυσαν τη μεγαλύτερη απόσταση, περίπου 150 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν φοιτητές από το Νόβι Σαντ, τη Σουμπότιτσα, το Κραγκούγεβατς και άλλες πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές. Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή, κόκκινο χαλί στρώθηκε για τους φοιτητές σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας, ενώ πολίτες τους επευφημούσαν, τους αγκάλιαζαν και τους ευχαριστούσαν.

Οι φοιτητές της Σερβίας διοργανώνουν σήμερα Σάββατο μεγάλο συλλαλητήριο μπροστά από το κοινοβούλιο και απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Σερβία διανύουν τον τέταρτο μήνα. Ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους. Οι φοιτητές διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας και ζητούν να αποδοθούν ποινικές και πολιτικές ευθύνες για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ.

Στο σημερινό συλλαλητήριο αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι θα είναι η μεγαλύτερη μαζική συγκέντρωση πολιτών που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πρωτεύουσα. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο ίδιο χώρο έχουν κατασκηνώσει εδώ και μερικές ημέρες εκατοντάδες φοιτητές και πολίτες που τάσσονται κατά των κινητοποιήσεων και εκφράζουν την υποστήριξη τους στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Οι αρχές περικύκλωσαν τον χώρο με τρακτέρ, που μεταφέρθηκαν με φορτηγά από χωριά της Βοιβοντίνας, για να εμποδίσουν την αντιπαράθεση μεταξύ διαδηλωτών.

Το χώρο της κατασκήνωσης φυλάσσουν επίσης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

#BREAKING #Serbia Surreal scenes in Belgrade as students from across Serbia, who have spent days walking to the capital, arrive ahead of tomorrow's protests.https://t.co/xOcKa0NdLZ pic.twitter.com/oIYwKHgPRG