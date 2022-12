Βελγίδα ΥΠΕΞ για Ιμάμογλου: Δυσανάλογη καταδίκη που μας ανησυχεί

Με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολη Εκμέμ Ιμάμογλου συναντήθηκε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Χάτζα Λαμπίμπ, η οποία εξέφρασε την ανησυχία της για τη «δυσανάλογη καταδίκη του».

Μοιράζοντας τη συνάντησή της με τον δήμαρχο κατά την επίσκεψή της στην Κωνσταντινούπολη, η Βελγίδα υπουργός Εξωτερικών ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι είχε συνομιλίες με τον Ιμάμογλου για τις σχέσεις Τουρκίας - Βελγίου.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Συναντήθηκα με τον Ekrem İmamoğlu, τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για «προσβολή δημοσίων λειτουργών» με μια δυσανάλογη καταδίκη που μας ανησυχεί. Μιλήσαμε επίσης για τις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες στις σχέσεις Τουρκίας-Βελγίου και τη συνεργασία στο μεταναστευτικό».

Met @ekrem_imamoglu, the mayor of Istanbul, who has just been sentenced to jail for 'insulting public officials' - a disproportionate conviction that worries us. We also discussed 🇧🇪-🇹🇷 relations, economic & social challenges and cooperation on migration. pic.twitter.com/C9uRHgmD0e