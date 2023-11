BBC: Τα ρωσικά ΜΜΕ ανακάλεσαν αναφορές περί «υποχώρησης» ρωσικών δυνάμεων στον Δνείπερο

Τα ρωσικά κρατικά μέσα δημοσίευσαν τη Δευτέρα και απέσυραν άμεσα αναφορές για αποχώρηση δυνάμεων από θέσεις στην αριστερή (ανατολική) όχθη του ποταμού Ντνίπρο.

Τα δημοσιεύματα μετέδωσαν ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα στρατεύματα μεταφέρονται «σε πιο ευνοϊκές θέσεις» στην κατεχόμενη από τη Ρωσία αριστερή - ή ανατολική- πλευρά και εν συνεχεία αποσύρθηκαν ταχύτητα, σύμφωνα με το BBC.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία για την «ψευδή αναφορά» ενώ το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, λέγοντας ότι είναι θέμα του στρατού. Από την πλευρά της η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι η ανακοίνωση ήταν ρωσική επιχείρηση παραπληροφόρησης που διεξάγεται εναντίον της.

Η βιαστική ανατροπή της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο μετά την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη δεξιά όχθη, μεταξύ άλλων και από την πόλη Χερσώνα. Ο ποταμός συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να χωρίζει τις ουκρανικές και τις ρωσικές δυνάμεις.

Στα δημοσιεύματα που έχουν πλέον αποσυρθεί, τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων Tass και RIA-Novosti ανέφεραν ότι η Ρωσία είχε επανατοποθετήσει στρατεύματα σε θέσεις ανατολικά του Δνείπερου, προκειμένου «να αποδεσμεύσει κάποιες από τις δυνάμεις της, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές».

Όπως αναφέρει το BBC, Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τις επιδρομές κατά των ρωσικών δυνάμεων σε όλο τον Ντνίπρο τις τελευταίες εβδομάδες - βασικός στόχος της αντεπίθεσής τους, η οποία στοχεύει να διασχίσει τα ρωσικά κατεχόμενα εδάφη, κόβοντας έναν χερσαίο διάδρομο προς τη χερσόνησο της Κριμαίας που η Μόσχα προσάρτησε παράνομα το 2014.

Την Παρασκευή, η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι απέκρουσε μια ουκρανική απόπειρα να δημιουργήσει μια παραλία - μια θέση προσγείωσης σε μια παραλία - η οποία θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για να φέρει βαριά πανοπλία στον αγώνα και θα αντιπροσώπευε μια σημαντική πρόοδο.

Ωστόσο, το Institute for the Study of War (ISW), μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ρωσικές προσπάθειες να απωθήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις από την ανατολική όχθη «δεν εμπόδισαν τις ουκρανικές δυνάμεις να μεταφέρουν επιπλέον προσωπικό και υλικό σε θέσεις στην ανατολική όχθη» του ποταμού.