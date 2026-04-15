Το BBC κόβει ως και 2.000 θέσεις εργασίας - Η μεγαλύτερη μείωση προσωπικού από το 2011

Στην περικοπή έως και 2.000 θέσεων εργασίας ετοιμάζεται να προχωρήσει το BBC, σε μια από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις της τελευταίας δεκαπενταετίας για τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις σε γενική συνάντηση προσωπικού την Τετάρτη, με τις περικοπές να επηρεάζουν περίπου το 10% των 21.500 εργαζομένων του οργανισμού.

Η διαδικασία περικοπών ξεκινά πριν από την ανάληψη καθηκόντων του πρώην ανώτατου στελέχους της Google, Ματ Μπρίτιν, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή τον επόμενο μήνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση προσωπικού από το 2011.

Τον Φεβρουάριο, το BBC είχε ανακοινώσει σχέδιο εξοικονόμησης κόστους ύψους 600 εκατ. λιρών, προειδοποιώντας ότι θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας και διακοπή ορισμένων προγραμμάτων.

Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι είχε δηλώσει τότε ότι ο οργανισμός θα χρειαστεί να μειώσει κατά 10% το ετήσιο λειτουργικό του κόστος, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 6 δισ. λίρες, μέσα στην επόμενη τριετία.

Ο Ντέιβι αποχώρησε από το BBC στις 2 Απριλίου, έχοντας ανακοινώσει την παραίτησή του τον Νοέμβριο, έπειτα από αντιδράσεις για τον τρόπο κάλυψης θεμάτων όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, η Γάζα και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Ο προσωρινός γενικός διευθυντής Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις, ο οποίος ηγείται της γενικής συνάντησης προσωπικού, θα παραμείνει επικεφαλής του οργανισμού έως την άφιξη του Μπρίτιν στις 18 Μαΐου.

Παράλληλα, το BBC βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για την ανανέωση του βασιλικού καταστατικού του, το οποίο λήγει στο τέλος του επόμενου έτους, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού χρηματοδότησης μέσω του licence fee.

Το licence fee αυξήθηκε την 1η Απριλίου, ακολουθώντας τον πληθωρισμό, από 174,50 λίρες σε 180 λίρες ετησίως. Το BBC εισέπραξε 3,8 δισ. λίρες από το τέλος αυτό το προηγούμενο έτος από 23,8 εκατ. νοικοκυριά, ενώ επιπλέον 2 δισ. λίρες προήλθαν από εμπορικές δραστηριότητες και επιχορηγήσεις.

Ωστόσο, ο αριθμός των νοικοκυριών που καταβάλλουν το licence fee μειώθηκε κατά 300.000 σε ετήσια βάση, καθώς αυξάνεται η αποφυγή πληρωμής και περισσότεροι θεατές στρέφονται αποκλειστικά σε ανταγωνιστικές ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Netflix και η Disney.