Όταν στέκεσαι στο χείλος του Bayan Obo, το μόνο που βλέπεις είναι μια απεραντοσύνη γκρίζας, σημαδεμένης γης, σκαμμένης μέσα στα λιβάδια της Εσωτερικής Μογγολίας στη βόρεια Κίνα.

Όπως αναφέρει το οδοιπορικό του BBC, σκούρα σύννεφα σκόνης υψώνονται από κρατήρες, όπου ο φλοιός της γης έχει κοπεί μακριά επί δεκαετίες, αναζητώντας έναν σύγχρονο θησαυρό.

Ίσως αυτή η πόλη να μην είναι γνωστή, αλλά η ζωή θα μπορούσε να μην είναι η ίδια χωρίς το Bayan Obo.

BBC: Poisoned water and scarred hills https://t.co/uk2tfS6lE7

The price of the rare earth metals the world buys from China pic.twitter.com/6OlyOpUugc