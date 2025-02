Βαριές βόμβες MK84 των ΗΠΑ προς το Ισραήλ διανεμήθηκαν σε βάσεις της πολεμικής αεροπορίας

Περίπου 1.800 βαριές βόμβες MK84 που παραδόθηκαν από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου (15/02) προς Κυριακή φορτώθηκαν σε δεκάδες φορτηγά αμέσως μετά την άφιξή τους στο λιμάνι της Ασντότ και διανεμήθηκαν σε βάσεις της πολεμικής αεροπορίας, ανακοίνωσε την Κυριακή (16/02), το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

The Israeli Defense Ministry announced earlier today that a Shipment of 1,800 MK-84 2,000lb Bombs as well as associated Equipment, previously withheld by the Biden Administration, have arrived in Israel after several Arms Restrictions and Delays were lifted recently by U.S.… pic.twitter.com/BD08unEJyx