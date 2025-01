Β. Κορέα: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται σε βίντεο να συνοδεύεται από δύο παιδιά

Οι υπηρεσίες Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσαν σήμερα ότι αναλύουν ένα σπάνιο βίντεο που δείχνει την αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να συνοδεύεται από δύο παιδιά που θα μπορούσαν να είναι δικά της.

Στο βίντεο των βορειοκορεατικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, η Κιμ Γιο Τζονγκ, μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της χώρας, εμφανίζεται να συνοδεύεται από δύο παιδιά, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις για το Νέο Έτος στη Βόρεια Κορέα. Φαίνεται μάλιστα να κρατά από το χέρι το μικρό αγόρι.

