B. Κορέα: Επιβεβαίωσε την κράτηση του Αμερικανού στρατιώτη

Η Βορεια Κορέα επιβεβαίωσε επισήμως για πρώτη φορά ότι κρατά τον Αμερικανό στρατιώτη Τράβις Κινγκ, λέγοντας ότι πέρασε τα σύνορα τον περασμένο μήνα για να ξεφύγει από τον ρατσισμό και την κακομεταχείριση στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός στρατιώτης, ο οποίος εντάχθηκε στον στρατό των ΗΠΑ υπηρετούσε στη Νότια Κορέα, στην 1η Μεραρχία Τεθωρακισμένων. Τα κίνητρα του παρασημοφορημένου στρατιώτη να περάσει στο έδαφος της Βόρειας Κορέας καθώς και η ακριβή τοποθεσία όπου κρατείται παραμένουν άγνωστα.

«Έτρεφε άσχημα συναισθήματα ενάντια στην απάνθρωπη κακομεταχείριση και τις φυλετικές διακρίσεις στον στρατό των ΗΠΑ» και ήθελε να μείνει στον Βορρά ή σε τρίτη χώρα επειδή ήταν «απογοητευμένος από την άνιση αμερικανική κοινωνία», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA.

Το KCNA είπε ότι κρατήθηκε από τον βορειοκορεατικό στρατό μετά τη διέλευση, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο με νέα δήλωση του ανέφερε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα υποτιθέμενα σχόλια του Κινγκ αλλά εργάζεται για να τον επιστρέψει σε αμερικανικό έδαφος.

Ο θείος του Κίνγκ, ο οποίος είναι Αφροαμερικάνος, σε δήλωσή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, υποστήριξε ότι ο ανιψιός του είχε βιώσει τον ρατσισμό κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας και αφού πέρασε χρόνο σε μια φυλακή της Νότιας Κορέας για παραπτώματα που είχε κάνει, δεν ακουγόταν σαν τον εαυτό του.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ο Κινγκ είχε εκτίσει σχεδόν δύο μήνες υπό κράτηση στη Νότια Κορέα και συνοδευόταν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντσον της Σεούλ για να επιστρέψει στις ΗΠΑ και να αντιμετωπίσει πιθανή πειθαρχική δίωξη. Αλλά δεν έφτασε ποτέ στο αεροπλάνο του.

Είχε περάσει μόνος από την ασφάλεια στην πύλη του στο αεροδρόμιο, όπου είπε στο προσωπικό της American Airlines ότι έχασε το διαβατήριό του, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του αεροδρομίου.

Συνοδευόμενος από έναν εργαζόμενο αεροπορικής εταιρείας και με την έγκριση ενός αξιωματούχου του υπουργείου Δικαιοσύνης της Νότιας Κορέας, ο Κινγκ έφυγε από τη ζώνη επιβίβασης και εθεάθη να βγαίνει από μια πύλη αναχώρησης.

Την επόμενη μέρα ο Κινγκ συμμετείχε σε μια περιοδεία με λεωφορείο στην βαριά οχυρωμένη Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ) που έχει χωρίσει τις δύο χώρες από τότε που έληξε ο πόλεμος της Κορέας το 1953.

