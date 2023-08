Αυστραλία: Τα φίδια εμφανίζονται νωρίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών

Ιδανική για τα δηλητηριώδη φίδια είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, όπως προκύπτει και από την κατάσταση που επικρατεί στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, που αυτή την περίοδο βιώνει έναν από τους πιο θερμούς χειμώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Πόσω μάλλον όταν το Αυστραλιανό Πάρκο Ερπετών εξέδωσε «επείγουσα προειδοποίηση» για τους ανθρώπους να προσέχουν τα δηλητηριώδη φίδια.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τις χειμερινές βροχοπτώσεις, είναι το ιδανικό περιβάλλον για να γίνουν πιο δραστήρια τα δηλητηριώδη φίδια.

Τα φίδια τείνουν να «αναπαύονται» κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μια κατάσταση παρόμοια με τη χειμερία νάρκη κατά την οποία γίνονται λιγότερο δραστήρια και συχνά αναζητούν ένα μέρος για να κρυφτούν μέχρι να αρχίσουν να ανεβαίνουν και πάλι οι θερμοκρασίες. Συνήθως αυτό δεν συμβαίνει πριν από τον Σεπτέμβριο.

«Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι Αυστραλοί ότι [τα φίδια] δεν βγαίνουν από το δρόμο τους για να βλάψουν τους ανθρώπους. Τα δαγκώματα των φιδιών συμβαίνουν κυρίως όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να πιάσουν ή να σκοτώσουν το φίδι, οπότε αν δεν κάνετε τίποτα από αυτά τα πράγματα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να είστε καλά!» δήλωσε ο Μπίλι Κόλετ, υπεύθυνος λειτουργίας του πάρκου.

Παρότρυνε όμως τους ανθρώπους να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τα δαγκώματα φιδιών, τα οποία μπορεί να αποβούν μοιραία μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Αυτά περιλαμβάνουν τη διατήρηση της ψυχραιμίας των θυμάτων του δαγκώματος, την αφαίρεση κοσμημάτων και ρολογιών και την εφαρμογή επιδέσμου σε ολόκληρο το άκρο, όχι μόνο στην περιοχή του δαγκώματος. Συνέστησε επίσης στους ανθρώπους να κρατούν τις αυλές καθαρές από στοίβες καυσόξυλων και άλλα υλικά που μπορούν να δημιουργήσουν ιδανικά περιβάλλοντα για τα φίδια.

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να καίει ορυκτά καύσιμα που θερμαίνουν τον πλανήτη και οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ανεβαίνουν στα ύψη, οι χειμώνες της Αυστραλίας θερμαίνονται σταθερά.

Ο θερμότερος Ιούλιος

Σημειώνεται ότι ο περασμένος μήνας ήταν ο τέταρτος θερμότερος Ιούλιος που έχει καταγραφεί ποτέ για τη Νέα Νότια Ουαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυστραλιανού Γραφείου Μετεωρολογίας. Σε ολόκληρη τη χώρα, οι θερμοκρασίες ήταν σχεδόν 1,2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για αυτή την εποχή του έτους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο φέτος βίωσε τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ με σημαντική διαφορά, η άνοδος των θερμοκρασιών επηρεάζει επίσης τον πληθυσμό των φιδιών του – συγκεκριμένα τα κατοικίδια φίδια .

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα ζώα Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) δήλωσε ότι περισσότερα φίδια σε αιχμαλωσία απελευθερώνονται από τα κλουβιά τους λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του κλίματος.